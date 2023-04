Il mercato degli operatori virtuali continua a crescere ad un ritmo smisurato (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo una recente analisi dell’IMF, ovvero il Future Market Insights, un’organizzazione americana che fa ricerche di mercato, il mercato degli operatori virtuali ha la prospettiva di espandersi nel mercato globale con un CAGR (tasso di crescita composto annuo) del 7,7% nei prossimi dieci anni (periodo che va tra il 2022 e il 2032). Il rapporto del FMI evidenzia che il settore degli operatori mobili virtuali sta vivendo un momento di espansione con l’aumento di servizi e tecnologie digitali come AI (Artificial Intelligence) e IoT (Internet of Things). In Brasile, per esempio, a ottobre c’erano più di 3 miliardi e 735089 cellulari connessi tramite MVNO, secondo le informazioni diffuse dal portale Teleco. Un’alternativa ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo una recente analisi dell’IMF, ovvero il Future Market Insights, un’organizzazione americana che fa ricerche di, ilha la prospettiva di espandersi nelglobale con un CAGR (tasso di crescita composto annuo) del 7,7% nei prossimi dieci anni (periodo che va tra il 2022 e il 2032). Il rapporto del FMI evidenzia che il settoremobilista vivendo un momento di espansione con l’aumento di servizi e tecnologie digitali come AI (Artificial Intelligence) e IoT (Internet of Things). In Brasile, per esempio, a ottobre c’erano più di 3 miliardi e 735089 cellulari connessi tramite MVNO, secondo le informazioni diffuse dal portale Teleco. Un’alternativa ...

