Il Manchester United vince ma Rashford preoccupa

(Di domenica 9 aprile 2023) Il, ma are Ten Hag sono le condizioni di Marcususcito prima della fine Seconda vittoria consecutiva per ilieri con un classico 2-0 sull’Everton. Ma i 3 punti, fondamentali nella corsa per un posto in Champions, fanno sorridere fino a un certo punto il tecnico Ten Hag. A 10 minuti è stato costretto a sostituire Marcusche è uscito zoppicando. Un vero peccato per l’attaccante, che poco prima aveva servito a Martial il pallone che ha chiuso la partita e che si è reso protagonista di un’ottima prestazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.