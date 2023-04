Il governo non ha occhi che per il passato: attenzione alla politica della nostalgia (Di domenica 9 aprile 2023) In politica spesso la nostalgia è segno di decadenza, nell’impossibilità di trovare eccellenze nel presente e speranze nel futuro ci si guarda indietro e si raccolgono gli allori del passato. Benito Mussolini era un mago della nostalgia politica, la usò come leva per far credere ad una nazione senza identità di possederne una. L’Italia era stata creata meno di un secolo prima ricucendo con il ferro e il fuoco brandelli di stati e staterelli, operazione condotta con l’aiuto di mercenari istituzionali, i soldi dei grandi sponsor europei e saccheggiando ampiamente l’ideologia carbonara. La nostalgia politica permise al Duce di far credere che le origini dell’Italia fascista affondassero nientepopodimeno che nell’Impero Romano, nella grandezza di Roma. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Inspesso laè segno di decadenza, nell’impossibilità di trovare eccellenze nel presente e speranze nel futuro ci si guarda indietro e si raccolgono gli allori del. Benito Mussolini era un mago, la usò come leva per far credere ad una nazione senza identità di possederne una. L’Italia era stata creata meno di un secolo prima ricucendo con il ferro e il fuoco brandelli di stati e staterelli, operazione condotta con l’aiuto di mercenari istituzionali, i soldi dei grandi sponsor europei e saccheggiando ampiamente l’ideologia carbonara. Lapermise al Duce di far credere che le origini dell’Italia fascista affondassero nientepopodimeno che nell’Impero Romano, nella grandezza di Roma. ...

