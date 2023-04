Il GF Vip è finito… ma non per tutti purtroppo | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 9 aprile 2023) È finito da quasi una settimana il GF Vip, eppure i concorrenti, i fandom e i parenti non si vogliono placare. A conferma della tossicità di questa edizione infatti, ancora la gente si scanna. Io ho avuto una preferita, che ha vinto e sono stata molto contenta, ma una volta finito il programma per me finisce tutto. Sono contenta se riusciranno a lavorare, se realizzeranno i loro sogni, ma così non fosse, mangio lo stesso. Cioè c’è gente che sui social si dice le peggio cose, si azzuffa per queste persone che manco sanno della loro esistenza. Ancora si parla di Persiani e Spartani, quando secondo me tra non molto vedremo gente che in casa non si sopportava frequentarsi. Vi ricordate Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Finito il GF se ne sono dette di ogni, i fandom si scannavano e poi? Dopo un mese sono tornati pappa e ciccia. Stessa cosa succederà per i concorrenti di ...