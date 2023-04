“Il cuore a pezzi”. Amici 22, Benedetta crolla in lacrime davanti a tutto lo studio (Di domenica 9 aprile 2023) Amici 22, la puntata di ieri sarà ricordata anche per le lacrime di Benedetta; l’ex allieva della scuola è crollata a fine puntata. Una puntata che sancito l’eliminazione di Alessio Cavaliere, un addio duro che lui stesso ha commentato dopo la esclusione. Il ballerino ha usato parole dolci per il programma e Maria De Filippi. “Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniere magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti”, ha detto. E ancora: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un pò ce l’hai fatta”. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023)22, la puntata di ieri sarà ricordata anche per ledi; l’ex allieva della scuola èta a fine puntata. Una puntata che sancito l’eliminazione di Alessio Cavaliere, un addio duro che lui stesso ha commentato dopo la esclusione. Il ballerino ha usato parole dolci per il programma e Maria De Filippi. “Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniere magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti”, ha detto. E ancora: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad, mi dicevo: “Forse un pò ce l’hai fatta”. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsraelinItaly : È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona ucc… - franciicolle : RT @jncontrollabile: hai distrutto il mio cuore di plastica e adesso che restano i pezzi e basta non so cosa farci, riprendili te - GiadaFoggi : Una fata punk con il cuore a pezzi - polasein500cc : RT @ContiniVittorio: Due papi col cuore a pezzi - FratNiall91 : ed è qui che ho sentito il mio cuore frantumarsi in mille pezzi #amici22 -