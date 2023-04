Il casolare-tomba di Saman | dopo 140 giorni ancora nessuna sepoltura

(Di domenica 9 aprile 2023) All'esterno della recinzione fiori, peluche e lettere per la 18enne pachistana. Il 14 aprile riprende il processo: atteso il videocollegamento con il padre Shabbar

All'esterno della recinzione fiori, peluche e lettere per la 18enne pachistana. Il 14 aprile riprende il processo: atteso il videocollegamento con il padre Shabbar ...Un altare per Saman, anche se a 140 giorni dal ritrovamento del corpo e quasi due anni dalla morte, la ragazza pachistana, uccisa nel Reggiano presumibilmente dalla sua stessa famiglia per ...