Il Borgo dei Borghi 2023 | elenco | vincitore e come votare

(Di domenica 9 aprile 2023) Torna puntale,ogni primavera, un appuntamento a metà tra la gara e la promozione del nostro Paese. Ildei, in onda domenica 9 aprile, alle 21:15, su Raitre, si propone infatti non solo di eleggere ilpiù bello d’Italia, ma anche di far conoscere delle località poco conosciute ma meritevoli di attenzione. IldeiL’dei candidati adeiè stato svelato nel corso delle puntate di Kilimangiaro su Raitre, dalla conduttrice Camila Raznovich (che è anche alla guida di questo speciale in prima serata). Ecco quali sono i paesi in lizza: Casoli (Chieti) in Abruzzo; Miglionico (Matera) in Basilicata; ...