"Il 19 aprile...". Landucci, la frase terremoto in tv: cosa accadrà alla Juve (Di domenica 9 aprile 2023) Il passo falso con la Lazio potrebbe mettere in difficoltà la Juventus nella sua corsa a un piazzamento Champions. I bianconeri hanno rimediato una brutta sconfitta a Roma con la Lazio e di fatto c'è preoccupazione nello spogliatoio dopo una prestazione deludente. A pesare è soprattutto il gol mancato di Fagioli che avrebbe potuto regalare alla Juventus un pareggio fondamentale. Ma a confortare i tifosi bianconeri e ad aprire scenari inediti sul futuro del campionato è il vice di Allegri, Marco Landucci, che davanti alle telecamere, proprio al termine del match con la Lazio ha affermato: "Sul campo abbiamo fatto 59 punti e aspettiamo. Siamo sempre ottimisti sulla possibilità di tornare in zona Champions. Aspettiamo il 19 e vediamo". Dunque il prossimo 19 aprile potrebbe ribaltarsi la classifica di ...

