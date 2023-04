Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi, Mondiale scacchi 2023: orario 9 aprile, programma, tv, streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Una cosa è certa: il titolo di Campione del Mondo di scacchi cambierà padrone nel 2023. In questo 9 di aprile, dalle ore 11:00 italiane, Ian Nepomniachtchi e Ding Liren decideranno chi sarà il successore di Magnus Carlsen, che, da numero 1 del ranking globale, ha rinunciato al titolo in proprio possesso. Si compete ad Astana, sulla distanza delle 14 partite. Per la prima volta un cinese si affaccia alla ricerca del massimo alloro scacchistico, mentre in Russia il titolo manca da Vladimir Kramnik (2006). Nepomnachtchi ha già giocato un confronto per il titolo Mondiale, quello del 2021 perso contro Carlsen. In quell’occasione è crollato dopo la memorabile sesta partita, quella dei record che tenne mezzo mondo delle 64 case col fiato sospeso per quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Una cosa è certa: il titolo di Campione del Mondo dicambierà padrone nel. In questo 9 di, dalle ore 11:00 italiane, Iandecideranno chi sarà il successore di Magnus Carlsen, che, da numero 1 del ranking globale, ha rinunciato al titolo in proprio possesso. Si compete ad Astana, sulla distanza delle 14 partite. Per la prima volta un cinese si affaccia alla ricerca del massimo allorostico, mentre in Russia il titolo manca da Vladimir Kramnik (2006). Nepomnachtchi ha già giocato un confronto per il titolo, quello del 2021 perso contro Carlsen. In quell’occasione è crollato dopo la memorabile sesta partita, quella dei record che tenne mezzo mondo delle 64 case col fiato sospeso per quasi ...

