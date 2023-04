I vigili bloccano la processione di Pasqua | rissa sfiorata tra il comandante e il parroco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 aprile 2023) Una discussione tra ile il comandate deiurbani ha creato il caos ieri mattina a Collepasso nel Salento nel corso della. A provocare l’alterco sarebbe stata la decisione deldella Municipale di far spostare fedeli e statue portate in corteo per far passare un camion. Una scelta che non solo ha lasciato perplessi i fedeli, ma proprio non è andata giù al. Fedeli si raccolgono di buon’ora per partecipare allaSi sa che il Sabato Santo è una giornata da dedicare ai preparativi di. Anche in questa giornata sono tanti i Comuni nei quali si organizzano processioni. E così è stato anche a Collepasso dove la cerimonia, denominata della ‘Desolata’, ha preso il via alle 7. In questa occasione la statua della ...