I tifosi del Wolverhampton intonano cori omofobi contro il Chelsea: tre arresti (Di domenica 9 aprile 2023) Tre persone sono state arrestate per aver intonato cori omofobi e discriminatori durante la partita di Premier League tra Wolves e Chelsea, ieri. Si tratta di tre uomini di 32, 24 e 21 anni, arrestati con l’accusa di “reato di ordine pubblico che ha causato molestie, allarme e angoscia e anche di usare parole o comportamenti minacciosi che fomentano l’odio per l’orientamento sessuale”. Tutti e tre sono stati rilasciati su cauzione, mentre continuano le indagini della polizia. Entrambe le squadre e la Premier League hanno condannato i cori diretti ai tifosi del Chelsea durante la partita vinta dai Wolves per 1-0. Il sovrintendente di polizia Sallie Churchill ha dichiarato, alla Reuters: «Quello che abbiamo sentito durante la partita è stato incredibilmente deludente. In risposta ai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Tre persone sono state arrestate per aver intonatoe discriminatori durante la partita di Premier League tra Wolves e, ieri. Si tratta di tre uomini di 32, 24 e 21 anni, arrestati con l’accusa di “reato di ordine pubblico che ha causato molestie, allarme e angoscia e anche di usare parole o comportamenti minacciosi che fomentano l’odio per l’orientamento sessuale”. Tutti e tre sono stati rilasciati su cauzione, mentre continuano le indagini della polizia. Entrambe le squadre e la Premier League hanno condannato idiretti aideldurante la partita vinta dai Wolves per 1-0. Il sovrintendente di polizia Sallie Churchill ha dichiarato, alla Reuters: «Quello che abbiamo sentito durante la partita è stato incredibilmente deludente. In risposta ai ...

