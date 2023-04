I Santi di Lunedì 10 Aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Santa MADDALENA DI CANOSSA Vergine, Fondatrice Verona, 1 marzo 1774 – 10 Aprile 1835Nata a Verona nel 1774, appartiene a una delle famiglie più illustri nell’Italia del tempo. Orfana di padre e abbandonata dalla madre, a 7 anni viene affidata a un’istitutrice. A 17 si trova nel Carmelo di Trento e poi in quello di Conegliano (Tv). Tornata a casa, nel 1801 ospita nel palazzo di famiglia due povere ragazze, raccolte da lei stessa. Nel 1808 inizia con altre ragazze in difficoltà un’esperienza di vita in comune presso l’ex convento delle Agostiniane veronesi: nascono le Figlie della Cari…www.Santiebeati.it/dettaglio/32350 San PALLADIO DI AUXERRE Vescovo † 658www.Santiebeati.it/dettaglio/49160 Sant’ EBERWIN DI HELFENSTEIN Agostiniano † 10 Aprile 1152www.Santiebeati.it/dettaglio/97801 San ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) Santa MADDALENA DI CANOSSA Vergine, Fondatrice Verona, 1 marzo 1774 – 101835Nata a Verona nel 1774, appartiene a una delle famiglie più illustri nell’Italia del tempo. Orfana di padre e abbandonata dalla madre, a 7 anni viene affidata a un’istitutrice. A 17 si trova nel Carmelo di Trento e poi in quello di Conegliano (Tv). Tornata a casa, nel 1801 ospita nel palazzo di famiglia due povere ragazze, raccolte da lei stessa. Nel 1808 inizia con altre ragazze in difficoltà un’esperienza di vita in comune presso l’ex convento delle Agostiniane veronesi: nascono le Figlie della Cari…www.ebeati.it/dettaglio/32350 San PALLADIO DI AUXERRE Vescovo † 658www.ebeati.it/dettaglio/49160 Sant’ EBERWIN DI HELFENSTEIN Agostiniano † 101152www.ebeati.it/dettaglio/97801 San ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zanzibardy : RT @Daniel48592397: Lunedì... Inizia la settimana santa per noi, che santi non siamo... Buongiorno, buon ??, buon lunedì e inizio settimana… - Anto70007062 : RT @Daniel48592397: Lunedì... Inizia la settimana santa per noi, che santi non siamo... Buongiorno, buon ??, buon lunedì e inizio settimana… - LaBiondastra : RT @Daniel48592397: Lunedì... Inizia la settimana santa per noi, che santi non siamo... Buongiorno, buon ??, buon lunedì e inizio settimana… - Francesco_858 : RT @Daniel48592397: Lunedì... Inizia la settimana santa per noi, che santi non siamo... Buongiorno, buon ??, buon lunedì e inizio settimana… - aleniggaz : RT @Daniel48592397: Lunedì... Inizia la settimana santa per noi, che santi non siamo... Buongiorno, buon ??, buon lunedì e inizio settimana… -

Roma c'è! visite guidate (anche per bambini) dal 10 al 16 aprile 2023, curate da Roma e Lazio x te Lunedì 10 aprile 2023, h 18.00 Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 8: Trastevere ed i ... Itinerario 7: da Piazza del Quirinale a Piazza dei Santi Apostoli. Passeggiata guidata tra vie, piazze,... Qualche idea per trascorrere Pasqua e Pasquetta senza andare troppo lontano ...Ambiente" organizza per lunedì 10 aprile dalle 14 alle 18.30 "Pasquetta tra i frutteti e le opere d'arte" con visite guidate alla Cappella Campestre di San Ponzio a Castellar e all'Abbazia dei Santi ... Cascia, riapre il museo comunale A Cascia riparte la cultura. Sabato 8 aprile 2023 il museo comunale di Palazzo Santi dopo la pausa invernale, riapre al pubblico e torna ad accogliere i visitatori. L'orario di ... - lunedì 10 aprile, ... 10 aprile 2023, h 18.00 Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 8: Trastevere ed i ... Itinerario 7: da Piazza del Quirinale a Piazza deiApostoli. Passeggiata guidata tra vie, piazze,......Ambiente" organizza per10 aprile dalle 14 alle 18.30 "Pasquetta tra i frutteti e le opere d'arte" con visite guidate alla Cappella Campestre di San Ponzio a Castellar e all'Abbazia dei...A Cascia riparte la cultura. Sabato 8 aprile 2023 il museo comunale di Palazzodopo la pausa invernale, riapre al pubblico e torna ad accogliere i visitatori. L'orario di ... -10 aprile, ... Azzurrine battute 2-0 dai Paesi Bassi. Lunedì a Coverciano la ... FIGC