I grandi movimenti nella space economy dei satelliti. L'analisi di Spagnulo (Di domenica 9 aprile 2023) Il mercato globale delle telecomunicazioni satellitari – oltre 100 miliardi di dollari nel 2021 secondo la Satellite Industry Association – che pochi grandi operatori hanno dominato negli ultimi tre decenni sta evolvendo in modo repentino mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Ne abbiamo parlato qui diversi mesi fa, e occorre constatare che l'evoluzione di quel mondo spaziale che appare lontano ai nostri occhi sta per avere conseguenze imprevedibili, non solo sul piano economico-commerciale ma anche su quello geopolitico. Vediamo rapidamente il primo aspetto: i quattro più grandi operatori di flotte di satelliti geostazionari stanno discutendo da mesi su ipotesi di fusioni incrociate. La lussemburghese Ses è in trattative per unirsi con la rivale statunitense Intelsat. Viasat Inc. nel 2021 ha annunciato di voler acquisire ...

