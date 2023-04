Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : I gol sbagliati da Lukaku? Sono errori tecnici: Inter, perché i gol sbagliati da Lukaku sono errori tecnici Tra Fio… - Gazzetta_it : I gol sbagliati da Lukaku? Sono errori tecnici. C’è chi dice no, una rubrica di @SebVernazza - _AntonioYRN_ : RT @snkguzman: THREAD: Romelu Lukaku gol sbagliati a porta vuota ?? - dumfrites : RT @snkguzman: THREAD: Romelu Lukaku gol sbagliati a porta vuota ?? - SStefano93 : Correa titolare (mah). E lasciamo stare i gol presi, i cambi scontati e la fobia dei cartellini. E mi tocca sentir… -

In assoluto Romelu Lukaku a Salerno non ha giocato male. Ha lavorato per la squadra. Sua la spizzata di testa sul lancio di Asllani, tocco che ha portato aldi Gosens. Suo il pallone nello spazio per la fuga a bassa velocità di Lautaro Martinez in campo aperto, traversata in solitaria chiusa dall'argentino con un tiro ibrido, né forte né preciso, un ...Non gioca una gran partita e isono una colpa grave. All. Gasperini 5,5 : stavolta il problema non sono le scelte, ma il fatto che l'avversario, ovvero il suo allievo Thiago Motta, lo ...Un'enormità, impossibile da spiegare appellandosi alla mera sfortuna: cose come i cross sbilenchi di Candreva o ida Lukaku a porta vuota possono indirizzare una partita, ma il ...

Inter in fotocopia: gol sbagliati, errori e la vittoria che non c'è più - Sportmediaset Sport Mediaset

Non hai centrocampisti con attitudine al gol e devi aggrapparti a quei pochi che ce l’hanno nel sangue. Nel primo tempo Rebic e Origi hanno sbagliato l’impossibile. Rebic ha avuto un’occasione ...Hellas Verona - Sassuolo: al 95' il Verona completa la rimonta, passaggio sbagliato di Consigli che finisce tra i piedi di Gaich che calcia e trova il gol da lontanissimo ...