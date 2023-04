I fiori bianchi di Meloni e il cielo azzurro di Salvini. La Pasqua social dei politici (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - La card con il Sepolcro scoperchiato e il Golgota sullo sfondo va per la maggiore, ovviamente. Antonio Tajani l'accompagna alla sua firma autografa e Francesco Lollobrigida sceglie praticamente la medesima immagine, solo un po' più in primo piano. Analoga, per certi versi, la silhouette del Risorto postata da Ignazio La Russa. Buona Pasqua, con l'augurio che possa essere di serenità e pace per voi tutti. pic.twitter.com/PE3PrAlLlu — Ignazio La Russa (@Ignazio LaRussa) April 9, 2023 Come in ogni festività, i social si popolano anche per Pasqua degli auguri che arrivano da leader di partito e cariche istituzionali. Ognuno declina il messaggio secondo il proprio gusto, e magari il proprio incarico, come il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che sceglie infatti una Resurrezione del Mantegna. Matteo ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - La card con il Sepolcro scoperchiato e il Golgota sullo sfondo va per la maggiore, ovviamente. Antonio Tajani l'accompagna alla sua firma autografa e Francesco Lollobrigida sceglie praticamente la medesima immagine, solo un po' più in primo piano. Analoga, per certi versi, la silhouette del Risorto postata da Ignazio La Russa. Buona, con l'augurio che possa essere di serenità e pace per voi tutti. pic.twitter.com/PE3PrAlLlu — Ignazio La Russa (@Ignazio LaRussa) April 9, 2023 Come in ogni festività, isi popolano anche perdegli auguri che arrivano da leader di partito e cariche istituzionali. Ognuno declina il messaggio secondo il proprio gusto, e magari il proprio incarico, come il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che sceglie infatti una Resurrezione del Mantegna. Matteo ...

