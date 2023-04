I finali in provincia dell’Inter: distrazione o maledizione? (Di domenica 9 aprile 2023) Col gol di Candreva, sul quale andare a indagare le responsabilità è eccessivo, l’Inter sembra quasi pagare nei minuti finali il modo con cui si era presentato in campionato. Ricordate? Prima giornata a Lecce, rete di Dumfries in piena zona Cesarini a garantire la prima vittoria. Dopo quell’episodio, la provincia si è vendicata e i nerazzurri hanno buttato via ben 6 punti con Udinese, Monza, Spezia e Salernitana proprio quando vittorie o pareggi sembravano acquisiti. distrazione o maledizione? Il dibattito è aperto L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Col gol di Candreva, sul quale andare a indagare le responsabilità è eccessivo, l’Inter sembra quasi pagare nei minutiil modo con cui si era presentato in campionato. Ricordate? Prima giornata a Lecce, rete di Dumfries in piena zona Cesarini a garantire la prima vittoria. Dopo quell’episodio, lasi è vendicata e i nerazzurri hanno buttato via ben 6 punti con Udinese, Monza, Spezia e Salernitana proprio quando vittorie o pareggi sembravano acquisiti.? Il dibattito è aperto L'articolo proviene da Calcio News 24.

