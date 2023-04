"I figli erano un investimento ora...". La verità scomoda di Blangiardo (Di domenica 9 aprile 2023) «Oggi si ricerca un figlio “più di qualità”, per usare un'espressione che può suonare impropria. Voglio dire che magari una famiglia ne ha di meno, ma dedica più tempo, e soprattutto più risorse, al loro allevamento e alla loro educazione rispetto a quanto succedeva diversi anni fa». Gian Carlo Blangiardo è uno di quei professionisti seri, competenti e precisi che ce ne sono pochi. È un professore emerito di Demografia all'università Bicocca di Milano e questi aspetti (il tasso di natalità che diminuisce, la crisi demografica, l'invecchiamento della popolazione) li conosce a menadito. «Ovviamente, in termini affettivi, un figlio è sempre una risorsa per i suoi genitori, lo era anche prima. Però oggi rappresenta più “un costo” e non un'ipotesi di “ricavo” come poteva essere cinquanta o sessant'anni fa».Professor ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) «Oggi si ricerca uno “più di qualità”, per usare un'espressione che può suonare impropria. Voglio dire che magari una famiglia ne ha di meno, ma dedica più tempo, e soprattutto più risorse, al loro allevamento e alla loro educazione rispetto a quanto succedeva diversi anni fa». Gian Carloè uno di quei professionisti seri, competenti e precisi che ce ne sono pochi. È un professore emerito di Demografia all'università Bicocca di Milano e questi aspetti (il tasso di natalità che diminuisce, la crisi demografica, l'invecchiamento della popolazione) li conosce a menadito. «Ovviamente, in termini affettivi, uno è sempre una risorsa per i suoi genitori, lo era anche prima. Però oggi rappresenta più “un costo” e non un'ipotesi di “ricavo” come poteva essere cinquanta o sessant'anni fa».Professor ...

