I carabinieri lasciano il casolare - tomba di Saman

Tre rose bianche legate dal nastro biancorosso delle forze dell'ordine che delimitano l'accesso al casolare e, poco piu' lontano, pupazzetti, nastri, foto, letterine e fiori come una sorta di altare ...

