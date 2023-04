I “Campioni” e la permanenza non promuovono la fratellanza

Leggi su justcalcio

(Di domenica 9 aprile 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 04/09/2023 alle 07:59 CEST Betis e Cadice si incontrano questa domenica di Pasqua immersi nella lotta per i rispettivi obiettivi Canales e Carcelén scenderanno in campo dopo aver fatto prosperare le rispettive risorse Betis e Cadice si incontrano la domenica di Pasqua allo stadio Benito Villamarín in una partita che non promuove latra due andalusi questa Settimana Santavisto che il sivigliano è in lotta serrata per entrare nelle posizioni di Champions League e l’uomo di Cadice in un’altra altrettanto amara per non entrare in zona retrocessione. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver perso il giorno precedentei verdiblancos in campo dell’Atlético de Madrid (1-0) e i giallorossi in casa contro il Siviglia (0-2), ma anche con buone ...