I 10 migliori film italiani da vedere in streaming

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 aprile 2023) Una selezione dida cui scegliere per un weekend in solitaria, in due o in famiglia. Titoli tra idegli ultimi anni, firmati da registi come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone e Gabriele Mainetti. Trovate Il traditore con Piefrancesco Favino nei panni del pentito Buscetta e i cannibali di Bones and All, il “canaro” di Dogman, i supereroi di Freaks Out e la banda imperdibile della trilogia di Smetto quando voglio. IdainDogman di Matteo Garrone È uno deipiù riusciti di Matteo Garrone. Il regista di Gomorra sceglie Marcello Fonte per interpretare il “canaro” della Magliana, un assassino che negli anni Ottanta ha segnato la cronaca del nostro paese. Fonte ha vinto la ...