(Di domenica 9 aprile 2023)tre giorni di, sabato asi sono completati tutti gli ottavi e tutti i quarti. "Era da tanto tempo che non giocavo due partite in un giorno" ha detto Frances, numero 15 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CourtXperience : ATP Houston 2023: Tiafoe se perfila como el gran favorito - giovannipelazzo : Le semifinali dell'ATP250 di Houston: [1] Tiafoe ???? - Brouwer ???? [8] Etcheverry ???? - [Q] Hanfmann ???? Alle 13 loca… - giovannipelazzo : Habemus quarti di finale a Houston! [1] Tiafoe ???? è già in semifinale grazie al doppio 6-4 inflitto a [6] Kubler… - AntottoG : ATP Houston - primi due quarti definiti: Tiafoe-Kubler e Brouwer - Wolf. Favoriti i due americani, ma incontri interessanti. - unlucaqualunque : @FiorinoLuca ma Tiafoe come farà? a una certa si ritira da Houston? salta Montecarlo? sperimenta la mitosi cellulare? -

In semifinaleaffronterà Gijs Brouwer, olandese nato ache qui ha debuttato nel circuito ATP un anno fa: partito dalle qualificazioni, ha raggiunto i quarti di finale. Numero 123 del ...... il greco potrebbe avere sulla sua strada verso la semifinale il croato Borna Coric e poi in ottavi uno tra Taylor Fritz e Frances, con quest'ultimo che tra le altre cose è ancora ain ...Certo remota, ma esiste anche la possibilità che un eventualefinalista, quindi con un ... Citiamo Frances perché è l'unica testa di serie in quel di Monaco a essere impegnata ae il suo ...

Houston, Tiafoe in semifinale dopo tanta pioggia: "Ne mancano due" SuperTennis

A Houston si è dovuto correre maledettamente veloce. A causa del maltempo degli scorsi giorni, l’8 aprile è stata una giornata strapiena per il torneo texano sulla terra rossa, con ottavi e quarti di ...Tennis, il palinsesto degli ATP di Estoril, Marrakech e Houston: Marco Cecchinato sfida Kecmanovic per un posto in finale ...