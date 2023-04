(Di domenica 9 aprile 2023) La prima edizione degli23 disuè andata ufficialmente in archivio. La rassegna continentale dedicata “ai campioni di domani” ha emesso i suoi verdetti: ecco quali. Battendo i padroni di casa del Portogallo, con il risultato di 1-2, ladi coach Macia si è laureata campionessa d’Europando tutte le quattro partite in agenda; mentre i lusitani si sono dovuti accontentare dell’argento. Alinvece, si ètadi Alessandro Bertolucci. Dopo la vittoria inaugurale contro la Svizzera e i ko proprio controe Portogallo, gli azzurri sono riusciti a reagire nella partita conclusiva del loro percorso battendo 5-2 l’Inghilterra grazie alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportvicentino : HOCKEY IN LINE SERIE A - Dopo il derby a forza 9 i @DIAVOLIVICENZA chiudono il Master Round sabato contro Milano:… - ottopagine : Hockey pista, Roller Salerno: riscatto salvezza contro Grosseto #Salerno - LaVoceNovara : Hockey pista, l’Azzurra trova un punto a Correggio - SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, 12^ GIORNATA, CAMAIORE BLOCCA ROLLER MATERA: 3-3 - LaVoceNovara : Hockey pista, l’Azzurra riparte da Correggio. Aspettando Massimo Mariotti? -

Galleria fotograficaVarese - Caldaro Gara 3 4 di 42 Si torna in Alto Adige , innanzitutto, ... Sullabolzanina arriveranno in forze anche i tifosi gialloneri a spingere la squadra di ...Alle 19,30 scendono ini Mastini per gara4 di finale IHL sul ghiaccio di Caldaro mentre alle ...continui su risultato e marcatori saranno garantiti anche per l'atteso match di. Il live è ...Il 28enne, gi innella finale di ChampionsLeague dello scorso 18 febbraio, sar l'unico guardalinee elvetico di scena a Tampere e Riga, mentre tra gli arbitri principali figurano Stefan ...

Hockey pista, Europei Under 23: la Spagna vince il torneo, l'Italia si piazza al terzo posto OA Sport

La prima edizione degli Europei Under 23 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio. La rassegna continentale dedicata “ai campioni di domani” ha emesso i suoi verdetti: ecco quali. Battend ...Gara2 di finale IHL alla Raiffeisen Arena di Caldaro, in provincia di Bolzano: i Mastini Varese, superati in casa 1-5 nella prima partita, cercano la rivincita sulla pista dei “Lucci” in un match che ...