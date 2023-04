Hockey ghiaccio, Finals Alps League 2023: Jesenice batte Cortina in gara -1 (Di domenica 9 aprile 2023) La prima partita della finale playoff dell’Alps Hockey League 2022-2023 non sorride al Cortina. La squadra italiana è stata infatti battuta 4-2 del Jesenice. Ecco come, nel dettaglio. Primo tempo teso e tirato, ma Cortina trova il modo di sbloccarlo, poco dopo il settimo di gioco, grazie al gol di Alvera, che vale lo 0-1. Si entra nella seconda frazione. I padroni di si trasformano in delle furie: Jezovsek firma l’1-1, poi Pance griffa il sorpasso sul 2-1. Terzo segmento, a dir poco emozionante. Gli sloveni calano il tris Jezovsek, ma gli ospiti non mollano e a meno di tre minuti dalla fine trovano il gol del 3-2 con Lacedelli. Cortina a quel punto si gioca il tutto per tutto col portiere di movimento, ma non basta, perché nel finale, a porta vuota, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) La prima partita della finale playoff dell’2022-non sorride al. La squadra italiana è stata infatti battuta 4-2 del. Ecco come, nel dettaglio. Primo tempo teso e tirato, matrova il modo di sbloccarlo, poco dopo il settimo di gioco, grazie al gol di Alvera, che vale lo 0-1. Si entra nella seconda frazione. I padroni di si trasformano in delle furie: Jezovsek firma l’1-1, poi Pance griffa il sorpasso sul 2-1. Terzo segmento, a dir poco emozionante. Gli sloveni calano il tris Jezovsek, ma gli ospiti non mollano e a meno di tre minuti dalla fine trovano il gol del 3-2 con Lacedelli.a quel punto si gioca il tutto per tutto col portiere di movimento, ma non basta, perché nel finale, a porta vuota, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Swiss_Man_1 : @marideberghem Ma di hockey sul ghiaccio si ???? - La_Prealpina : Mastini, bisogna mordere ancora - villainferno : ogni tanto metto nome e cognome di sid in tweet in cui sparo stronzate poi mi ricordo che è un famosissimo giocator… - fuori__luogo : @LaPanceraRosa Ma mica è sempre stato imprenditore di successo Standa Polisportiva Milan (volley, rugby, hockey su… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2023: Cortina vola in Finale! Sconfitto il Salzburg 2 in gara-7 - #Hockey #ghiaccio… -