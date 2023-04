Hockey ghiaccio, Finali ICE League 2023: Salisburgo pareggia la serie. Ora ci si proietta su gara -3 (Di domenica 9 aprile 2023) Le Finali playoff dell’ICE Hockey League 2022-2023 hanno vissuto il loro secondo capitolo. Tutto nel segno dell’1-0: questa era la situazione di punteggio in favore di Bolzano, prima dell’inizio di gara -2, e questo è stato lo score con il quale i Red Bull Salisburgo sono riusciti a piegare sabato 8 aprile gli altoatesini. All’interno di una partita bloccata, chiusasi sullo 0-0 nel primo tempo, a decidere è stata la zampata, poco dopo la mezz’ora di Martin Stajnoch, che ha griffato il vantaggio austriaco. Parziale di 1-0 che poi non è più mutato sino alla sirena conclusiva del terzo e ultimo segmento di gara. Il computo della serie dice quindi 1-1. gara 3, invece, è in programma martedì 11 aprile, alle ore 19:30, alla Sparkasse Arena ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Leplayoff dell’ICE2022-hanno vissuto il loro secondo capitolo. Tutto nel segno dell’1-0: questa era la situazione di punteggio in favore di Bolzano, prima dell’inizio di-2, e questo è stato lo score con il quale i Red Bullsono riusciti a piegare sabato 8 aprile gli altoatesini. All’interno di una partita bloccata, chiusasi sullo 0-0 nel primo tempo, a decidere è stata la zampata, poco dopo la mezz’ora di Martin Stajnoch, che ha griffato il vantaggio austriaco. Parziale di 1-0 che poi non è più mutato sino alla sirena conclusiva del terzo e ultimo segmento di. Il computo delladice quindi 1-1.3, invece, è in programma martedì 11 aprile, alle ore 19:30, alla Sparkasse Arena ...

