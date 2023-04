“Ho bisogno di voi” Il colloquio tra Meloni e il big di Forza Italia | strategia per la compattezza

(Di domenica 9 aprile 2023) Le condizioni di salute e la malattia di Silvio Berlusconi rischiano di provocare degli scossoni all'interno di. Ma gli azzurri cercano di mantenere la, tenendo anche i contatti con il resto della maggioranza di centrodestra al governo. In particolare il Corriere della Sera racconta di untra Giorgiae Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera dopo aver sostituito Alessandro Cattaneo, vicino a Licia Ronzulli. “Hodi voi. Al governo serve che il vostro partito sia stabile” il messaggio del presidente del Consiglio al deputato, spazzando via le voci di chi vuole Fratelli d'pronto a cannibalizzaresfruttando il momento difficile del Cavaliere. Anche perché nella testa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brunav365 : RT @RobertaPapa13: Io sono Grisbí Anche voi mi trovate bruttarello? Mi hanno definito così Sono un po' timidino ed essendo brutto nessuno… - RobertaPapa13 : Io sono Grisbí Anche voi mi trovate bruttarello? Mi hanno definito così Sono un po' timidino ed essendo brutto ne… - Luigidefilippi5 : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni tende la mano a Paolo Barelli: “Ho bisogno di voi di #ForzaItalia nel #governo” #berlusconi #9aprile #iltempo… - tempoweb : Giorgia #Meloni tende la mano a Paolo Barelli: “Ho bisogno di voi di #ForzaItalia nel #governo” #berlusconi… - yadin008 : RT @BoscagliaSara: Sono stanchi ma felici! Hanno bisogno di staccare e riposarsi fisicamente e mentalmente! Spero che i prossimi giorni lor… -

...appello " a superare i conflitti e le divisioni e ad aprire i nostri cuori a chi ha più. ... "Sia per ciascuno di, cari fratelli e sorelle, in particolare per gli ammalati e per i poveri, per ......10 aprile Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Mercurio in Toro sosta alle spalle del vostro segno ed è probabile che attirate persone che hannodi confidarsi, parlare dei loro problemi. E...Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile pere apprezzo davvero il vostro ... ha sempre più difficoltà ad avere un po' di privacy, di cui avrebbe particolarmentevisto il ...

Forza Italia, Meloni tende la mano a Barelli: “Ho bisogno di voi nel governo” Il Tempo

Le condizioni di salute e la malattia di Silvio Berlusconi rischiano di provocare degli scossoni all’interno di Forza Italia. Ma gli azzurri ...Non si perdona a Ronzulli di aver rovinato il ritorno di Berlusconi al Senato, accusata anche di arroganza e di tentativi di ingerenza, perfino nelle vicende aziendali ...