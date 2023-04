Highlights Varese-Reggio Emilia 81-85 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 9 aprile 2023) Vittoria importantissima in zona retrocessione per, che vince in casa di85-81. Seconda vittoria in fila, quarta nelle ultime cinque partite, per la squadra di coach Sakota che continua la risalita uscendo dalla zona calda di classifica salendo a 9 vittorie e 16 sconfitte scavalcando Scafati e Verona.resta ferma al 5° posto a 14 vittorie e 11 sconfitte in piena zona playoff. SportFace.

