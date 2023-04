Highlights basket Milano-Pesaro 102-70, Serie A1 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 9 aprile 2023) Emporio Armani Milano batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 102-70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che servono a regalare la vittoria a Milano. Ecco gli highlitghts del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Emporio Armanibatte Carpegna Prosciuttoper 102-70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che servono a regalare la vittoria a. Ecco gli highlitghts del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH SportFace.

