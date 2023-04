Highlights Alex Pereira – Israel Adesanya 2 | Ufc 287 VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiPiemonte : #JuventusVerona, i bianconeri si sbarazzano non senza fatica dei gialloblu grazie a una rete di Kean. Standing ovat… -

...GLI) Dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, è la Lazio a portarsi avanti al 38esimo: Milinkovic - Savic aggancia e batte Szczesny. La Juve protesta per un possibile fallo su...Ma sembra cheSandro accentui molto. Cuadrado graziato due volte: meritava il doppio giallo. Ecco glidella gara: Le immagini saranno disponibili a partire dalle ore 23:30GLILAZIO (4 - 3 - 3): Provedel 6; Marusic 6, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic ... JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 5.5,Sandro 5; Cuadrado 5 (25 st ...

Lazio-Juventus, Sarri: "Gol di Milinkovic Poteva essere fallo, ma c'erano due espulsioni" Sky Sport

Does Alex Pereira have Israel Adesanya’s number, or can the former champion finally take down the hard-hitting Brazilian That will be decided at UFC 287 on April 8. Pereira defends the UFC ...On Saturday, in the main event of UFC 287 in Miami, former middleweight champion Israel Adesanya will give it another go against his nemesis Alex Pereira.