Hernanes su Lukaku: “Si percepisce che ha qualcosa che non va” (Di domenica 9 aprile 2023) L’ex giocatore Hernanes è intervenuto durante la puntata di Domenica Sportiva, analizzando i numerosi errori collezionati da Romelu Lukaku durante tutta la stagione: “Sappiamo che è capace di segnare certi gol, forse c’è qualcosa che non va fuori dal campo. Non è felice e si vede, sarà instabile a livello mentale, emozionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) L’ex giocatoreè intervenuto durante la puntata di Domenica Sportiva, analizzando i numerosi errori collezionati da Romeludurante tutta la stagione: “Sappiamo che è capace di segnare certi gol, forse c’èche non va fuori dal campo. Non è felice e si vede, sarà instabile a livello mentale, emozionale”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Hernanes: 'Lukaku non è felice, c'è qualcosa che non va a livello di testa' - sportface2016 : #Hernanes su #Lukaku: 'Si percepisce che ha qualcosa che non va' - GUYNTER : RT @FcInterNewsit: Hernanes: 'Lukaku non è felice, c'è qualcosa che non va a livello di testa' - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Hernanes: 'Lukaku non è felice, c'è qualcosa che non va a livello di testa' - FcInterNewsit : Hernanes: 'Lukaku non è felice, c'è qualcosa che non va a livello di testa' -

Hernanes sul momento di Lukaku: "Non è felice, a livello mentale c'è qualcosa che non va" TUTTO mercato WEB Hernanes: «Lukaku capace di segnare, non è felice e qualcosa non va» L’ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes è intervenuto a La domenica sportiva, dove si è espresso sul complicato andamento di Lukaku Hernanes si è espresso così sulla difficile annata di Lukaku: ... Hernanes: "Inzaghi merita rispetto, non è l'unico colpevole. Ritorno di Conte Guardate Lukaku..." Hernanes non è rimasto sorpreso dalla scene per nulla edificanti che si sono viste all'Allianz Stadium in Juve-Inter di Coppa Italia, dopo il triplice fischio dell'arbitro ... L’ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes è intervenuto a La domenica sportiva, dove si è espresso sul complicato andamento di Lukaku Hernanes si è espresso così sulla difficile annata di Lukaku: ...Hernanes non è rimasto sorpreso dalla scene per nulla edificanti che si sono viste all'Allianz Stadium in Juve-Inter di Coppa Italia, dopo il triplice fischio dell'arbitro ...