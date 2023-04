Hamilton-Ferrari è davvero un capitolo chiuso in Formula 1? (Di domenica 9 aprile 2023) Il diretto interessato è stato abbastanza chiaro durante la conferenza stampa dei piloti andata in scena prima del Gran Premio d’Australia: “Mi piacerebbe terminare in Mercedes“. Propositi certamente veritieri che dovrebbero soffocare il binomio Hamilton-Ferrari in Formula 1. Possibile, però, che lo scenario cambi repentinamente nel prossimo futuro? Il pluricampione inglese, secondo quanto riportato dall’ex pilota Martin Brundle, avrebbe il sogno di guidare la Rossa di Maranello qualora la sua scuderia non riesca, in tempi brevi, a portarlo a quella vittoria del titolo che lo farebbe diventare il più vincente di sempre nel Circus. Può ancora essere celebrata la storia d’amore Hamilton-Ferrari? Sentite Brundle: “È un suo sogno guidarla…” “Hamilton ha più volte espresso il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Il diretto interessato è stato abbastanza chiaro durante la conferenza stampa dei piloti andata in scena prima del Gran Premio d’Australia: “Mi piacerebbe terminare in Mercedes“. Propositi certamente veritieri che dovrebbero soffocare il binomioin1. Possibile, però, che lo scenario cambi repentinamente nel prossimo futuro? Il pluricampione inglese, secondo quanto riportato dall’ex pilota Martin Brundle, avrebbe il sogno di guidare la Rossa di Maranello qualora la sua scuderia non riesca, in tempi brevi, a portarlo a quella vittoria del titolo che lo farebbe diventare il più vincente di sempre nel Circus. Può ancora essere celebrata la storia d’amore? Sentite Brundle: “È un suo sogno guidarla…” “ha più volte espresso il ...

