Gundam spiegato a mia nipote | il mito del Mobile Suit Bianco

(Di domenica 9 aprile 2023) Da Domenica 9 aprile su Crunchyroll è disponibile, in simulcast, la seconda e attesissima parte di: The Witch from Mercury, ultima incarnazione del robot gigante giapponese ormai entrato nell'immaginario collettivo mondiale. Vediamo quali sono le caratteristiche e i motivi di un successo che va avanti da quasi cinquant'anni. Cara nipotina, dopo Akira forse avrai sentito nominare un altro titolo che, per i "vecchi" appassionati, è un vero e proprio. E magari su Crunchyroll avrai anche già visto la prima parte dell'ultima serie anime uscita in Giappone: The Witch from Mercury. Dico forse perché quest'ultima serie ha avuto un buon successo di critica e di pubblico, perché le protagoniste sono due ragazze e perché è diventato uno degli anime con più meme su internet (l'ultima ...