Guido Crosetto: “Meloni può essere il perno del dialogo per cercare stabilità in Medio Oriente” (Di domenica 9 aprile 2023) Il ministro della Difesa: «Un’escalation avrebbe ripercussioni anche su di noi porterebbe centinaia di migliaia di profughi sulla rotta balcanica o mediterranea» Leggi su lastampa (Di domenica 9 aprile 2023) Il ministro della Difesa: «Un’escalation avrebbe ripercussioni anche su di noi porterebbe centinaia di migliaia di profughi sulla rotta balcanica o mediterranea»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci per due anni, con tappe in tutti i continenti e in ogni tappa si present… - fattoquotidiano : A Palazzo Guidoni, sede del segretariato generale della Difesa, si è tenuto un seminario, organizzato con Elettroni… - LaStampa : Guido Crosetto: “Meloni può essere il perno del dialogo per cercare stabilità in Medio Oriente” - DavideRTramonta : RT @ultimora_pol: Guido #Crosetto: 'Profondo cordoglio per la morte, tra gli altri, del cittadino italiano Alessandro Parrini, grande appre… - emma_vita00 : RT @ultimora_pol: Guido #Crosetto: 'Profondo cordoglio per la morte, tra gli altri, del cittadino italiano Alessandro Parrini, grande appre… -