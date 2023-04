GUIDA TV 9 APRILE 2023: AMICI PER LA PELLE, LO SHOW DEI RECORD, IL BORGO DEI BORGHI (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco 21.25 – AMICI per la PELLE (1°Tv) Film 23.10 – Speciale Tg1 Rubrica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.15 – Lo SHOW dei RECORD SHOW conduce Gerry Scotti 00.20 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – NCIS (1°Tv) Serie Tv S20E10 21.50 – NCIS Hawai’i (1°Tv) Serie Tv S2E10 20.25 – NCIS Serie Tv 21.10 – Il Ciclone Film 23.05 – Il Laureati Film Rai 3 Rete 4 20.25 – Generazione Bellezza Doc.21.15 – Il BORGO dei BORGHI Doc conduce Camila Raznovich 23.40 – Tg3 Mondo Rubrica 20.00 – Tempesta d’Amore Soap Opera 21.25 – Il Piccolo Lord ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco 21.25 –per la(1°Tv) Film 23.10 – Speciale Tg1 Rubrica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.15 – Lodeiconduce Gerry Scotti 00.20 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – NCIS (1°Tv) Serie Tv S20E10 21.50 – NCIS Hawai’i (1°Tv) Serie Tv S2E10 20.25 – NCIS Serie Tv 21.10 – Il Ciclone Film 23.05 – Il Laureati Film Rai 3 Rete 4 20.25 – Generazione Bellezza Doc.21.15 – IldeiDoc conduce Camila Raznovich 23.40 – Tg3 Mondo Rubrica 20.00 – Tempesta d’Amore Soap Opera 21.25 – Il Piccolo Lord ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : GUIDA TV 9 APRILE 2023: AMICI PER LA PELLE, LO SHOW DEI RECORD, IL BORGO DEI BORGHI - Ilaria____C : RT @Radio1Rai: #CiVuoleUnFiore Torna lo spettacolo su @RaiUno il 14 e il 21 aprile la nuova edizione. Alla guida, anche questa volta, @fran… - CasilinaNews : Programmi e film in #televisione stasera: la #guidaTV di oggi, 9 aprile 2023 - pina_morra : RT @Radio1Rai: #CiVuoleUnFiore Torna lo spettacolo su @RaiUno il 14 e il 21 aprile la nuova edizione. Alla guida, anche questa volta, @fran… - ANSA_Motori : Fiat nuova 500: ad aprile si guida gratis per 7 giorni #ANSAmotori -