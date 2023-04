Guida all' organizzazione | al ricambio e alla cura del tuo guardaroba

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 aprile 2023) Ecco unautile a organizzare bene il tuo. Comincia subito con una riflessione: quanti tra i tuoi vestiti usi davvero? È probabile che quest'anno tu non abbia mai indossato quella maglia di lana comprata tre anni fa. La borsa griffata acquistata durante la pandemia e ancora mai usata ha un posto, ma non è nel tuo. Le adidas malandate che hai dai tempi dell'università e non te la senti di buttare via dove andranno a finire? Le scelte sono sempre dolorose, però devi ammetterlo: hanno fatto il loro tempo. Sbarazzatene! Comprendiamo che dire addio è difficile, soprattutto ai vestiti. Il problema è che si finisce con l'averne troppi e lo spazio a nostra disposizione ha un limite. Perciò, fare pulizia di tanto in tanto nelè un modo intelligente per tenere sotto controllo la situazione. ...