Guerra Ucraina, Kiev in difficoltà: «Non possiamo abbattere tutti i missili russi». Mosca può attaccare con bombe da 1.500 kg (Di domenica 9 aprile 2023) Guerra Ucraina, i bombardamenti della russia stanno creando molti problemi all'Ucraina che da qualche settimana appare in difficoltà sul campo di battaglia. A confermarlo Yuri Ignat,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 aprile 2023), i bombardamenti dellaa stanno creando molti problemi all'che da qualche settimana appare insul campo di battaglia. A confermarlo Yuri Ignat,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #9aprile #BuonaPasqua ??Dall’inizio ripeto che di questa guerra non sappiamo nulla, in primis dato chiave in conflit… - michele_geraci : La #VonDerLeyen è venuta in #Cina senza la adeguata preparazione ritenendo che la guerra in #Ucraina, seppur fastid… - vaticannews_it : Nella benedizione di Pasqua, #PapaFrancesco invoca il dono della pace per l’Ucraina e chiede a Dio: “Effondi la luc… - anna_boggero : RT @AutogriLLocryp: Devo rileggere più volte quello che scrivono i troll russi e filorussi perché a volte non credo ai miei occhi ?? Cercan… - bizcommunityit : Ucraina, Macron: 'Non è tempo di negoziati, ma li prepariamo' | Altre bombe russe sulle regioni di Sumy e Kherson -