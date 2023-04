Gruppo di surfisti aggredisce due donne dopo la “contesa” per un’onda | nel video la rissa iniziata in mare e proseguita sulla spiaggia

(Di domenica 9 aprile 2023) Una “lite”inper avere la posizione migliore per affrontare. Poi l’aggressione, sempre in acqua, e la, con tanto di accerchiamento,terra ferma. Undibrasiliani, a Bali, in Indonesia, ha aggredito duestatunitensi. Tra gli aggressori, anche il surfer professionista João Paulo ‘JP’ Azevedo. Ildi quanto è accaduto è stato pubblicato da una delle due, Sara Taylor. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel primo pomeriggio, la Giuria ha fatto rientrare a terra tutti i concorrenti, tenendo in stand by ildeipiù grandi. L'attesa è durata poco perché il vento è ruotato a destra nel ...Nel 2016 Sandy ha creato Surf Ghana, un collettivo di, skater, musicisti, artisti, ... Narah, Cozy, Tony, Seyyoh, Shrek e Juicy", spiega Ansah, co - fondatore del, oltre che artista, ...Centro di una grande community didove si trasmettono valori come la valorizzazione del ...30 Macumba fitness esibizione a curaAmatori Piazza Roma ore 15,45 Dance with the sun & wind. ...

Gruppo di surfisti aggredisce due donne dopo la “contesa” per un’onda: nel video la rissa… Il Fatto Quotidiano

Il Teatro di Roma dà appuntamento dal 13 al 16 aprile al Teatro India con il Festival Contemporaneo Futuro, che continua il suo viaggio e giunge alla sua terza edizione, offrendo al pubblico di tutte ...Un gruppetto di ragazzi e ragazze si sono tuffati in pieno centro storico, il video è diventato virale. Verifiche della polizia locale per risalire agli autori ...