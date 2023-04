Grazie Lagarde! Bce, la mossa che rovina l'Italia: cosa sta per accadere (Di domenica 9 aprile 2023) Mentre l'emergenza dei costi energetici sta rientrando, dall'altro, le imprese devono affrontare una nuova emergenza. Con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca centrale europea nel tentativo di contrastare l'inflazione si appesantisce parecchio la cambiale degli interessi. Nel 2023 il tasso medio di sconto europeo ha raggiunto il 3,5%, due punti percentuali in più sul 2022 e considerando un'esposizione debitoria delle imprese Italiane che raggiunge i 749 miliardi di euro, questo aumento significa che i nostri imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare interessi per finanziamenti, mutui e leasing per un totale di oltre 35 miliardi l'anno. Ben 15 in più rispetto all'anno scorso. Fra l'altro le regioni più penalizzate da questo aumento dei tassi saranno quelle dove sono maggiormente concentrate le attività produttive che si avvalgono dell'aiuto degli istituti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Mentre l'emergenza dei costi energetici sta rientrando, dall'altro, le imprese devono affrontare una nuova emergenza. Con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca centrale europea nel tentativo di contrastare l'inflazione si appesantisce parecchio la cambiale degli interessi. Nel 2023 il tasso medio di sconto europeo ha raggiunto il 3,5%, due punti percentuali in più sul 2022 e considerando un'esposizione debitoria delle impresene che raggiunge i 749 miliardi di euro, questo aumento significa che i nostri imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare interessi per finanziamenti, mutui e leasing per un totale di oltre 35 miliardi l'anno. Ben 15 in più rispetto all'anno scorso. Fra l'altro le regioni più penalizzate da questo aumento dei tassi saranno quelle dove sono maggiormente concentrate le attività produttive che si avvalgono dell'aiuto degli istituti di ...

