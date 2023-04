Grave lutto per Ambrosini: è morta la mamma Paola (Di domenica 9 aprile 2023) Grave lutto per Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn. La mamma Paola Valentini, a cui era legatissimo, è morta ieri – sabato 8 aprile 2023 – a Pesaro: i funerali, scrive il Corriere Adriatico, si terranno dopo Pasqua nella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere fino a vedergli spiccare il volo come calciatore, per quasi tutta la carriera in rossonero con cui ha vinto praticamente tutto. Per l’esattezza i funerali si terranno martedì mattina alle 11, ma già domani, lunedì di Pasquetta, alle 19 sarà recitato un rosario. Saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia: la mamma dell’ex milanista, Paola Valentini, era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 anni ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)per Massimo, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn. LaValentini, a cui era legatissimo, èieri – sabato 8 aprile 2023 – a Pesaro: i funerali, scrive il Corriere Adriatico, si terranno dopo Pasqua nella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere fino a vedergli spiccare il volo come calciatore, per quasi tutta la carriera in rossonero con cui ha vinto praticamente tutto. Per l’esattezza i funerali si terranno martedì mattina alle 11, ma già domani, lunedì di Pasquetta, alle 19 sarà recitato un rosario. Saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia: ladell’ex milanista,Valentini, era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 anni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoAtleti | Iraola ha ancora una volta tutta la rosa a disposizione; Simeone perde Correa per un grave… - news_mondo_h24 : Grave lutto: il mondo perde importante leader - leggoit : Ambrosini, morta la mamma Paola: grave lutto per l'ex calciatore del Milan - sboandrea : @SkyTG24 Capisco il grave lutto,ma fare causa alla provincia è rodicolo - StePicasso : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoAtleti | Iraola ha ancora una volta tutta la rosa a disposizione; Simeone perde Correa per un grave… -