Grande Fratello Vip 8, Sonia Bruganelli non sarà opinionista? Ultime news (Di domenica 9 aprile 2023) Si è appena conclusa la settima edizione del GF Vip ma si parla già della prossima stagione del reality, che riprenderà a settembre 2023. Tra le varie novità si parla delle opinioniste, che nel 2022 sono state Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Sembra però che la moglie di Bonolis sia stata tagliata fuori dal reality in vista della nuova stagione. Sonia Bruganelli fuori dal GF Vip? Alla fine dell'ultima puntata si è vociferato molto sulla Bruganelli e sulla sua assenza dalla prossima stagione. A quanto pare la scelta sarebbe stata di Pier Silvio Berlusconi, il quale, nel corso dell'edizione ha ripreso più volte Alfonso Signorini per la sua conduzione ma anche al resto dell'entourage per la volgarità e il trash esibito nel corso delle serate. GF Vip, niente opinioniste nella prossima edizione Mediaset ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - vivailtrashhh : La nostra fatina merita di vincere questo Grande Fratello…???? Tenetevi pronti per i televoti flash di lunedì e facc… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 8, Sonia Bruganelli non sarà opinionista? Ultime news - Nikol863180341 : @LucaOnestini_11 Il grande fratello è finito , pensa a vivere nel tuo quotidiano -