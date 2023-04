Google, con Android 14 si potranno ritrovare anche gli smartphone spenti (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid La modalità “Trova il mio device” permette di rintracciare il proprio dispositivo in caso di smarrimento. Se per i device Apple la funzionalità permette di trovare iPhone, iPad, Mac e quant’altro anche quando sono spenti, sui device Android la feature funziona solo quando il device è acceso. Tuttavia, con l’arrivo di Android 14 questa funzionalità sembra destinata ad evolversi. Infatti, Google sembra intenzionata a rendere rintracciabili gli i device in ogni momento, anche quando non sono connessi alla rete. In questo modo sarà più facile ed efficace ritrovare i device, soprattutto il caso di furto o smarrimento. La notizia della nuova feature arriva da Kuba Wojciechowski, il quale ha anticipato a 91mobiles le intenzioni di ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoLa modalità “Trova il mio device” permette di rintracciare il proprio dispositivo in caso di smarrimento. Se per i device Apple la funzionalità permette di trovare iPhone, iPad, Mac e quant’altroquando sono, sui devicela feature funziona solo quando il device è acceso. Tuttavia, con l’arrivo di14 questa funzionalità sembra destinata ad evolversi. Infatti,sembra intenzionata a rendere rintracciabili gli i device in ogni momento,quando non sono connessi alla rete. In questo modo sarà più facile ed efficacei device, soprattutto il caso di furto o smarrimento. La notizia della nuova feature arriva da Kuba Wojciechowski, il quale ha anticipato a 91mobiles le intenzioni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Google, con Android 14 si potranno ritrovare anche gli smartphone spenti - - AniMatMigrante : @Dom90Vit @Fabopolis @AndreaRoventini Non ha mai studiato. Qualcuno, un giorno, lo ha convinto che Google gli sareb… - NVRMBLOG : RT @seranvrm: sai qualcosa di juicy ma non vuoi condividerlo con gli altri? ?? non preoccuparti, ci pensa xoxo, gossip sera ?? scrivi il tuo… - seranvrm : sai qualcosa di juicy ma non vuoi condividerlo con gli altri? ?? non preoccuparti, ci pensa xoxo, gossip sera ?? scri… - c3rquamiNSFW : ? L’offerta pasquale prevede 3 plug anali + 1 fleshlight elettronico + 1 kit bdsm sadomaso con catene, il tutto ??????… -