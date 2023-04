Golf, Augusta Masters 2023: problemi fisici per Tiger Woods che dà forfait dopo tre giri (Di domenica 9 aprile 2023) Tiger Woods si ritira dall’Augusta Masters. Il cinque volte campione è stato infatti costretto all’abbandono per problemi fisici, secondo quanto hanno reso noto gli organizzatori. “A causa di un problema fisico – ha spiegato un portavoce dell’evento -, Tiger Woods ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal Masters, dopo aver completato sette buche del terzo giro“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023)si ritira dall’. Il cinque volte campione è stato infatti costretto all’abbandono per, secondo quanto hanno reso noto gli organizzatori. “A causa di un problema fisico – ha spiegato un portavoce dell’evento -,ha ufficialmente deciso di ritirarsi dalaver completato sette buche del terzo giro“. SportFace.

