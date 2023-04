Gli spari mentre l’auto travolgeva i turisti, il proiettile nella gamba di Alessandro Parini: il giallo sugli agenti israeliani e l’arma giocattolo (Di domenica 9 aprile 2023) Quando i paramedici sono riusciti a soccorrere Alessandro Parini sul lungomare di Tel Aviv avrebbero provato a rianimarlo mentre era steso sul prato, dopo che un’auto lo aveva travolto assieme a un gruppo di altri turisti che passeggiavano lì lo scorso venerdì sera. In quei momenti convulsi, i media locali, ricorda il Corriere della Sera, avevano citato un soccorritore che aveva parlato di ferite da arma da fuoco, anche alla testa. All’inizio infatti l’allarme scattato via social parlava di un attacco terroristico con un mezzo scagliato contro i civili, con spari sulla folla. Un amico che era con l’avvocato romano 35enne sentito dall’Ansa aveva detto: «Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Quando i paramedici sono riusciti a soccorreresul lungomare di Tel Aviv avrebbero provato a rianimarloera steso sul prato, dopo che un’auto lo aveva travolto assieme a un gruppo di altriche passeggiavano lì lo scorso venerdì sera. In quei momenti convulsi, i media locali, ricorda il Corriere della Sera, avevano citato un soccorritore che aveva parlato di ferite da arma da fuoco, anche alla testa. All’inizio infatti l’allarme scattato via social parlava di un attacco terroristico con un mezzo scagliato contro i civili, consulla folla. Un amico che era con l’avvocato romano 35enne sentito dall’Ansa aveva detto: «Abbiamo sentito il rumore delche ci passava accanto, poi glie ci siamo dispersi. Quando siamo tornati ...

