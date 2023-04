Giro d’Italia 2023: chi parteciperà? Duello Roglic-Evenepoel, l’Italia spera in Ciccone e Caruso (Di domenica 9 aprile 2023) Manca meno di un mese al Giro d’Italia 2023, che scatterà il prossimo 6 maggio con una cronometro individuale da Fossacesia Marina a Ortona. Si preannuncia una Corsa Rosa ricca di tante stelle, con molti big pronti a fronteggiarsi per la vittoria lungo un percorso caratterizzato da ben tre prove contro il tempo e da diverse salite. I due grandi favoriti per il successo sono Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Il Campione del Mondo ha vinto l’ultima Vuelta di Spagna e va all’assalto della Corsa Rosa con grande convinzione. Il 23enne belga, atteso tra un paio di settimane alla Liegi-Bastogne-liegi, è reduce dal secondo posto al Giro di Catalogna, dove si è arreso per appena sei secondi al cospetto proprio di Primoz Roglic. Lo sloveno ha vinto la Vuelta per ben tre volte ed ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Manca meno di un mese al, che scatterà il prossimo 6 maggio con una cronometro individuale da Fossacesia Marina a Ortona. Si preannuncia una Corsa Rosa ricca di tante stelle, con molti big pronti a fronteggiarsi per la vittoria lungo un percorso caratterizzato da ben tre prove contro il tempo e da diverse salite. I due grandi favoriti per il successo sono Remcoe Primoz. Il Campione del Mondo ha vinto l’ultima Vuelta di Spagna e va all’assalto della Corsa Rosa con grande convinzione. Il 23enne belga, atteso tra un paio di settimane alla Liegi-Bastogne-liegi, è reduce dal secondo posto aldi Catalogna, dove si è arreso per appena sei secondi al cospetto proprio di Primoz. Lo sloveno ha vinto la Vuelta per ben tre volte ed ...

