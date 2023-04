Ginnastica ritmica, l’Italia scopre nuovi talenti: Lara Manfredi vince a Sòfia tra le juniores, squadretta di lusso (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica di Pasqua in pedana per la Ginnastica ritmica, con la disputa del Torneo Internazionale Sofia Cup nell’omonima capitale bulgara. l’Italia ha festeggiato gli splendidi podi di specialità tra le juniores conquistati da Lara Manfredi, l’ultima scoperta di Julieta Cantaluppi, allenatrice di Sofia Raffaeli (Campionessa del Mondo all-around). La ginnasta di Fabriano è stata seconda alla palla (29.100 alle spalle del 30.150 della cipriota Vera Tugolukova) e terza al naso (27.700, ha trionfato la bulgara Nikolo Todorva in 28.450). La classe 2009, che ieri era stata settima nel concorso generale individuale, è stata sesta al cerchio (28.050) e alle clavette (271.00). La 14enne di Borgo Val di Taro era affiancata da Isabel Rocco (ventunesima sul giro comples) e dalla squadra (tra le ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica di Pasqua in pedana per la, con la disputa del Torneo Internazionale Sofia Cup nell’omonima capitale bulgara.ha festeggiato gli splendidi podi di specialità tra leconquistati da, l’ultima scoperta di Julieta Cantaluppi, allenatrice di Sofia Raffaeli (Campionessa del Mondo all-around). La ginnasta di Fabriano è stata seconda alla palla (29.100 alle spalle del 30.150 della cipriota Vera Tugolukova) e terza al naso (27.700, ha trionfato la bulgara Nikolo Todorva in 28.450). La classe 2009, che ieri era stata settima nel concorso generale individuale, è stata sesta al cerchio (28.050) e alle clavette (271.00). La 14enne di Borgo Val di Taro era affiancata da Isabel Rocco (ventunesima sul giro comples) e dalla squadra (tra le ...

