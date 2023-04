Gianello: "Milan-Napoli? Gli azzurri aspettano solo la matematica in campionato, quindi la testa va alla Champions'' (Di domenica 9 aprile 2023) Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli doveva vincere dopo la sconfitta contro il Milan. L'errore del portiere del Lecce è di distrazione, non tecnico.-afferma Gianello - Meret? I campionati si vincono prima di tutto in difesa. In tempi non sospetti avevo detto che il Napoli aveva preso un portiere per i prossimi 10 anni. E’ un portiere di livello assoluto, indossare la maglia del Napoli non è semplice e quest’anno sta raccogliendo quello che ha seminato negli anni scorsi. -prosegue Gianello - Fossi nel Napoli non me lo farei scappare, è il portiere anche per il futuro. ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Matteo, ex portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni: "Ildoveva vincere dopo la sconfitta contro il. L'errore del portiere del Lecce è di distrazione, non tecnico.-afferma- Meret? I campionati si vincono prima di tutto in difesa. In tempi non sospetti avevo detto che ilaveva preso un portiere per i prossimi 10 anni. E’ un portiere di livello assoluto, indossare la maglia delnon è semplice e quest’anno sta raccogliendo quello che ha seminato negli anni scorsi. -prosegue- Fossi nelnon me lo farei scappare, è il portiere anche per il futuro. ...

