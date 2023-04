Giallo a Liverpool: il guardalinee rifila una gomitata in faccia a Robertson? (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa è successo alla fine del primo tempo di Liverpool - Arsenal tra Andrew Robertson e l'assistente Constantine Hatzidakis? L'incredibile gomitata di un guardalinee ad un giocatore, secondo il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa è successo alla fine del primo tempo di- Arsenal tra Andrewe l'assistente Constantine Hatzidakis? L'incredibiledi unad un giocatore, secondo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RenanBassani : RT @ETGazzetta: Giallo a #Liverpool Il guardalinee rifila una gomitata in faccia a #Robertson ? #liverpoolarsenal #EPL - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Giallo a #Liverpool Il guardalinee rifila una gomitata in faccia a #Robertson ? #liverpoolarsenal #EPL - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Giallo a #Liverpool Il guardalinee rifila una gomitata in faccia a #Robertson ? #liverpoolarsenal #EPL - ETGazzetta : Giallo a #Liverpool Il guardalinee rifila una gomitata in faccia a #Robertson ? #liverpoolarsenal #EPL - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Giallo' a Liverpool: Robertson, 'il guardalinee mi ha colpito' Reds pareggiano 2-2con l'Arsenal, scozzese accusa l'assistente -