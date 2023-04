Germania: incendio in due magazzini ad Amburgo, centro 'oscurato' dal fumo (Di domenica 9 aprile 2023) Berlino, 9 apr. (Adnkronos/Dpa) - Nuvole di fumo hanno coperto il centro di Amburgo a seguito di un incendio divampato in due magazzini a est della città. I tentativi per estinguerlo sono tuttora in corso. "Il centro di Amburgo è completamente oscurato dal fumo", ha detto alla Dpa un portavoce dei vigili del fuoco, che hanno classificato l'incendio e il fumo che si è sviluppato come "estremamente pericolosi". L'incendio, del quale ancora non sono note le cause, è scoppiato nel distretto di Rothenburgsort, che si trova sul fiume Elba e confina con la zona portuale di Hafencity. I residenti sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse per proteggersi dal fumo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Berlino, 9 apr. (Adnkronos/Dpa) - Nuvole dihanno coperto ildia seguito di undivampato in duea est della città. I tentativi per estinguerlo sono tuttora in corso. "Ildiè completamentedal", ha detto alla Dpa un portavoce dei vigili del fuoco, che hanno classificato l'e ilche si è sviluppato come "estremamente pericolosi". L', del quale ancora non sono note le cause, è scoppiato nel distretto di Rothenburgsort, che si trova sul fiume Elba e confina con la zona portuale di Hafencity. I residenti sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse per proteggersi dal. ...

