Georgina Rodriguez e la confessione piccante che inchioda Ronaldo: è successo proprio lì (Di domenica 9 aprile 2023) Georgina Rodriguez è sempre al fianco di Cristiano Ronaldo anche ovviamente nella sua nuova avventura in Arabia: nelle ultime ora però è arrivata la confessione piccante che sta facendo discutere tutti. Un amore sbocciato per puro caso a Madrid. La modella argentina lavorava come commessa nella capitale spagnola in un negozio di Gucci. Così Cristiano Ronaldo, ammaliato da cotanta bellezza, cercò di conoscerla e si innamorò subito dell’attuale madre dei suoi figli. Un rapporto speciale con il campione portoghese che si fida ormai ciecamente di lei: i due si sono trasferiti in Arabia proprio poche settimane fa. Georgina, la verità su Cristiano Ronaldo -Ansa – grantennistoscana.itIl 24 marzo è uscita ufficialmente la seconda serie della ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 9 aprile 2023)è sempre al fianco di Cristianoanche ovviamente nella sua nuova avventura in Arabia: nelle ultime ora però è arrivata lache sta facendo discutere tutti. Un amore sbocciato per puro caso a Madrid. La modella argentina lavorava come commessa nella capitale spagnola in un negozio di Gucci. Così Cristiano, ammaliato da cotanta bellezza, cercò di conoscerla e si innamorò subito dell’attuale madre dei suoi figli. Un rapporto speciale con il campione portoghese che si fida ormai ciecamente di lei: i due si sono trasferiti in Arabiapoche settimane fa., la verità su Cristiano-Ansa – grantennistoscana.itIl 24 marzo è uscita ufficialmente la seconda serie della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... spiceguuurl : scoperto adesso che georgina rodriguez insieme a CR7 vanno a savona quando vogliono andare al mare loro letteralmente torinesi TM ???????????????? - clubdoria46 : #Georgina #Rodriguez, l’ex #collega attacca lady #CR7 #social #dichiarazioni - lealiik : @OrianaGMarzoli Siete stupendi …e tu @OrianaGMarzoli hai una bellezza sudamericana incredibile assomigli a georgina rodriguez ?? - FQMagazineit : Georgina Rodriguez, un ex collega la accusa: “Con Ronaldo non è andata come racconta lei” - paki74 : RT @ChiamarsiBomber: L'ex collega smonta la favola #GeorginaRodriguez-#CristianoRonaldo #Cristiano #CR7 #Georgina #gossip -