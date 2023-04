GdS – Juve-Kaio Jorge | 400 giorni dall’infortunio E ora? No al prestito in Brasile | ecco perché | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 9 aprile 2023) 2023-03-29 14:06:39 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Un altro mese è passato e una delle domande dei tifosi bianconeri più attenti rimane la stessa: che fine ha fatto? L’infortunio è ormai datato 23 febbraio 2022, arrivati ad aprile 2023 ancnon si può valutare con precisione un ritorno in campo nonostante gli sforzi per mettersi al più presto in sesto. Con anche un piccolo intrigo di mercato che lo ha riguardato.soprattutto inc’è chi si è messo in moto negli scorsi mesi per assicurarselo in, con il Cruzeiro in prima linea: contatti già tra novembre e dicembre, salvo poi aspettare i progressi sperati per un giocatore ancin fase di riabilitazione. Un’attesa figlia anche della ...