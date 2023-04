GdS – Ag Bastoni | “Rinnovo? Tifa Inter da sempre e ha grande interesse a restare”

(Di domenica 9 aprile 2023) 2023-03-29 14:53:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Le parole di Tullio Tinti: “Sono i primi incontri, stiamo parlando. Sicuramente ci sarà spazio anche nelle prossime settimane”cettato dall’inviato di Fc1908 Daniele Vitiello sotto la sede dell’, Tullio Tinti, agente di Alessandro, ha rilasciato una breve dichiarazione dopo aver incontrato la società nerazzurra per discutere del prolungamento di contratto del giocatore. “Sono i primi incontri, stiamo parlando. Sicuramente ci sarà spazio anche nelle prossime settimane. E’stato un tifoso dell’, quindi… Se i tifosi possono stare tranquilli? Non so perché dovrebbero essere agitati. Le voci le mettete in giro voi ...

Gds - Bastoni-Inter: c'è distanza sul rinnovo, ma è colmabile Passione Inter

INTER NEWS - Senza Champions League, potrebbero saltare tutti i rinnovi dell'Inter: non solo Dzeko e De Vrji, ma anche Calhanoglu e Bastoni ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un solo dubbio per Simone Inzaghi in vista del match con la Fiorentina ...